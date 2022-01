Jason Momoa podría unirse a la familia 'Fast and Furious 10' con un papel fuera de lo común

La franquicia 'Fast and Furious' está llegando a su fin con su décima entrega, sin embargo, todavía nos esperan algunas sorpresas. Por ejemplo, han anunciado que Jason Momoa está manteniendo conversaciones con la franquicia para acordar su participación en la próxima película.

El actor Jason Momoa acaba de terminar de rodar 'Aquaman' y ya tiene ofertas encima de la mesa. Aunque no se encuentra en uno de sus mejores momentos personales, se encuentra en pleno proceso de divorcio con Lisa Bonet, su carrera profesional va viento en popa. Tal y como informó The Hollywood Reporter, Jason Momoa está manteniendo serias conversaciones para unirse a 'Fast and Furious 10'.

Un papel muy diferente

Según apunta el medio, Jason Momoa interpretaría un papel bastante alejado de lo que venía haciendo hasta ahora: de héroe a villano. Aunque no son muchos los detalles, todo apunta a que sería el malo de la película.

Si los acuerdos salen bien, Jason Momoa se uniría al elenco de 'Fast and Furious 10' junto a Vin Diesel , Michelle Rodriguez , Tyrese Gibson , Ludacris y Sung Kang, que ya están retomando sus papeles, y se espera que Charlize Theron regrese.

'Fast and Furious 10' estará dirigida de nuevo por Justin Lin, quien estará al mando y se sumará a sus cinco películas anteriores en la franquicia.

Algunos no volverán

A quien no veremos en esta última entrega es a Dwayne Johnson, 'La Roca', a pesar de que Vin Diesel se lo pidió en una controvertida publicación de Instagram: "El mundo está esperando el final de 'Fast 10'. Y como sabes, cuando mi hijo habla de ti en casa, se refiere a ti como tío Dwayne".

Palabras que Johnson calificó como "un ejemplo de manipulación" y se reafirmó en su decisión: "no hay ninguna posibilidad de que regrese".

