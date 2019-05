La irreconocible imagen de un jovencísimo Jason Momoa 'a lo Elvis' que está revolucionando las redes

Jason Momoa lo ha vuelto a hacer. Después de su comentada reacción al final de Daenerys en 'Juego de Tronos', el actor ha revolucionado las redes con una imagen del pasado.

El actor de Khal Drogo aparece muy joven y sin los músculos que ahora le caracterizan, subido a una moto, con un cigarro y una cerveza. Las comparaciones de su look con Elvis Presley han sido inevitables, y es que él mismo lo ha destacado en su publicación.

"Mi preciosa increíble y querida amiga @panterasarah, que básicamente me salvó durante la etapa de mis 20 años, me ha mandado esta foto mía con mi chica de todos los días @harleydavidson, nunca tuve un coche. Desafortunadamente la robaron en LA y el seguro me jodió pero verdaderamente creo que si no me la hubieran quitado me hubiera acabado haciendo alguna lesión, así que me quedé con MABEL, mi primer amor. #Elvislover #pinklover HARLEY'S para siempre. Su nombre era Priscilla.

P.D.: Que le den a fumar era un estúpido".

¿Qué te parece el look de veinteañero malote del mismísimo Aquaman?

· · ·

Seguro que te interesa:

Es inmortal: La imagen de Jared Leto desnudo a los 47 años que te va a dejar sin habla