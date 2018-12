¿Se van? Jason Momoa habla sobre el futuro de Henry Cavill y Ben Affleck en DC

El próximo 21 de diciembre se estrena en España 'Aquaman' donde veremos a Jason Momoa convertido en todo un dios de los mares. Con motivo de la promoción de la película el actor ha ofrecido una entrevista para The Huffington Post que está siendo muy comentada.

Y es que, el intérprete se ha manifestado con respecto a la situación de Henry Cavill (Superman) y Ben Affleck (Batman) en DC después de que en los últimos meses no hayan parado de salir informaciones que apuntan que no volveremos a verlo como los superhéroes.

"Si ambos están fuera, entonces ese es el momento en el que están en sus carreras. Quiero decir, ¿cuántas películas ha hecho Henry? ¿Tres? Llega un momento en el que quieres pasar página", empieza diciendo.

Para añadir después sobre Cavill: "Henry quiere expandirse a otra cosa. Es un caballero que me enseñó todo cuando llegué sin saber nada. Yo era como el hooligan novato y él estaba en plan: «Hay niños mirando» y yo como: «Ah sí, culpa mía». Para mí él es Superman".

Sobre a seguir viendo a Affleck como Batman no desvela mucho de la situación aunque llama la atención que hable en pasado: "Ben es un director fenomenal. Me gusta meterme en su cabeza, porque él es lo que quiero ser como director. Me encanta rodar películas y todo el proceso que ello conlleva, y disfruté mucho de la compañía de Ben, porque cuando le veo ponerse esa capucha sufre. Todos tenemos que ponernos estos trajes y pasarlo mal. Cuando él sufre lo veo, y eso me llega al corazón".