Jason Isaacs no quiere "apuñalar por la espalda" a J.K. Rowling: "Ha invertido su fortuna en hacer del mundo un lugar mejor"

J.K. Rowling lleva dos años en el ojo del huracán debido a sus palabras contra la comunidad transgénero. La creadora de la saga 'Harry Potter' suscitó la polémica a raíz de unos tuits donde expuso su postura cuestionando a este colectivo.

Muchos de los nombres propios de las películas como Daniel Radcliffe, Emma Watson o Eddie Redmayne se pronunciaron en contra de estas palabras. Y otros como Ralph Fiennes salieron en su defensa.

De forma más reciente, Rupert Grint también se sinceró sobre la situación explicando que ella era como su tía: "Creo que es extremadamente talentosa, claramente sus trabajos son una genialidad. Pero sí, creo que también se puede tener un gran respeto por alguien y no estar de acuerdo con cosas así". Aunque el actor aseguró estar "agradecido", puedes ver todos los detalles en el vídeo de arriba.

Jason Isaacs y Tom Felton como Lucius y Draco Malfoy en 'Harry Potter' | Warner Bros

Ahora, ha sido el turno de Jason Isaacs, quien dio vida al villano Lucius Malfoy en las películas. El actor inglés ha destacado la labor humanitaria de la escritora sin dejar de defender sus opiniones contrarias: "No quiero involucrarme en los problemas trans hablando de ellos porque es un campo de minas. Ella tiene sus opiniones, yo tengo las mías. Difieren en muchas áreas diferentes".

"Pero una de las cosas que la gente también debería saber sobre ella, no como contraargumento, es que ha invertido una enorme cantidad de su fortuna en hacer del mundo un lugar mucho mejor para cientos de miles de niños vulnerables a través de su organización benéfica, Lumos", ha matizado el intérprete en una entrevista con The Telegraph. "Y eso es inequívocamente bueno", añadió Jason Isaacs para luego afirmar que "muchos de nosotros, los actores de 'Harry Potter', hemos visto el trabajo que hacen".

Por ello, alegó que, sin una conversación previa que aún no ha logrado tener, no iba a criticarla. "A pesar de que ella ha dicho algunas cosas muy controvertidas, no iba a saltar para apuñalarla de frente ni por la espalda", expresó el actor.

