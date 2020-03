'Jason Bourne' y Matt Damon provocan náuseas en los cines chinos

Desde que se estrenó 'Avatar' en China, la mayoría de películas que han llegado al país han seguido el mismo formato de las tres dimensiones viendo el éxito que este tiene entre los espectadores chinos. Aunque 'Jason Bourne' se ha coronado como la excepción.

La película, que se ha estrenado en el resto del mundo en 2D, llegó a los cines chinos en versión 3D. 149 cines de Pekín emiten la película en este formado y solo ocho salas la ofrecen en su versión original.

Pero la cinta dirigida por Paul Greengrass no parece haber acertado con los excesos estereoscópicos. Las quejas no han para de surgir por la mala calidad en la que se presenta la película. "Me sentí muy mareado durante las escenas de lucha", decía uno de los espectadores en Weibo, la red social del país. "Era como una película de bajo presupuesto: tendré que verla de nuevo en 2D", decía otro.

El público está tan descontento que incluso han exigido que les devuelvan el precio de la entrada. El pasado miércoles, la distribuidora Universal China lanzó un comunicado en Weibo prometiendo el lanzamiento de más copias en 2D para que los espectadores chinos puedan disfrutar de la película.