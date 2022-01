Jared Leto revela la única clase de película que jamás haría

Jared Leto se encuentra en un momento fantástico de su carrera. Tras protagonizar la exitosa película de 'La Casa Gucci', y con 'Morbius' en camino, se puede decir que es uno de los actores del momento. Sin embargo, tiene muy claro sus límites profesionales: hay una clase de películas en las que jamás participaría, y ha explicado el por qué.

Recientemente Jared Leto acudió al programa de entrevistas 'The Late Late Show con James Corden' donde charlaron de todo un poco, y una de las preguntas a las que se enfrentó el actor fue si estaría dispuesto a hacer una comedia romántica.

¿Un romántico en el fondo?

Cuando le preguntaron si alguna vez haría una película de comedia romántica, Jared Leto tuvo muy clara la respuesta: "Mi respuesta sincera es no" dijo rotundamente.

Y la explicación que dio al respecto fue muy propia de Jared Leto, que siempre encuentra una manera única de expresarse: "No la haría por la misma razón que no me comería una bolsa de gominolas y una pizza al mismo tiempo. No creo que sepa bien".

Sin embargo, el actor tuvo que confesar que podría estar dispuesto a hacer algún papel romántico y divertido, pero quizás no en el tipo de película que estamos acostumbrados a ver. Leto dejó la puerta abierta a la posibilidad diciendo "Tal vez haya algo a la vuelta de la esquina, quien sabe".

Su próximo proyecto

Jared Leto es un gran fan de las transformaciones, y siempre se toma muy en serio los papeles que interpreta. Ya lo vimos dar vida a el Joker en 'El Escuadrón Suicida', su irreconocible actuación en 'La Casa Gucci' y ahora volverá a sorprendernos convirtiéndose en vampiro en su próxima película 'Morbius', que llegará a los cines el próximo 1 de abril.

