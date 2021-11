Jared Leto reniega de los polémicos regalos que mandó como Joker en 'Escuadrón Suicida': "Si no te gusta me puedes besar el culo"

A lo largo de los últimos años han ido saliendo a la luz detalles del extraño comportamiento que tuvo Jared Leto durante el rodaje de 'Escuadrón Suicida' de David Ayer, donde interpretó al Joker más polémico de todos los tiempos. Y es que el actor es conocido por sumergirse de lleno en sus papeles, pero esta vez fue un poquito más lejos.

Noticias sobre supuestos regalos sexuales, animales muertos, preservativos usados y la famosa rata para Margot Robbie han circulado durante mucho tiempo y han sido corroborados por la propia actriz o Viola Davis. Sin embargo, ahora Jared Leto ha negado la mayoría de estos hechos.

El actor, que estrena la esperada 'House of Gucci' de Ridley Scott, ha concedido unas declaraciones a Entertainment Weekly donde quiere aclarar de una vez por todas estos infames regalos, asegurando que sus anteriores palabras habían sido "de broma".

Jared Leto como el Joker | Warner Bros.

"99,9% de lo que la gente lee son gilipolleces", declara, y asegura que "no hubo ningún preservativo usado" ni ninguno de los inquietantes regalos que comenzaron a rumorearse.

"Cualquiera de los poquísimos regalos que realmente se dieron, se dieron con espíritu de diversión y aventura, y se recibieron con risas, diversión y aventura", asegura tajante.

¡Todo está grabado! ¡Lo grabaron todo! La gente se moría. Solo estábamos haciendo el tonto", asegura, revelando que supuestamente el momento está grabado aunque nunca ha visto la luz.

"Yo era el niño bueno del set. Los únicos regalos que le di a Margot fueron cupcakes. Creo que le regalé un ratón, y algunos de los otros chicos tuvieron regalos que te podrían dar de broma en una fiesta", reconoce, pero asegura que tuvo "un papel pequeño" y que realmente estuvo más tiempo callado en una esquina y "un nerd separado de todo el mundo".

"Estoy interpretando a un tío llamado el Joker, no pasa nada hacer algunas bromas. Nunca nada cruzó ninguna línea, y no le corresponde a otra gente en internet crearlas. Al final del día soy un artista. Si hago algo arriesgado y no te gusta, básicamente, me puedes besar el culo", termina cambiando el tono.

