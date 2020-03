Jared Leto se quedó ciego voluntariamente para 'Blade Runner 2049'

En una entrevista con Wall Street Journal, Denis Villeneuve, el director de la secuela del clásico del cine, 'Blade Runner 2049', ha revelado hasta qué punto Jared Leto se ha comprometido con el papel del villano Niander Wallace.

"Todos hemos oído las historias sobre Jared y cómo se transforma en los personajes, pero incluso así no estaba preparado para lo que pasó. De repente entró a la habitación, y no podía ver nada. Estaba andando con un asistente muy lentamente. Era como ver a Jesús entrando a un templo. Todo el mundo se quedó en silencio, era como un momento sagrado. Todos estaban asombrados. Fue muy bello y poderoso, yo tenía lágrimas de emoción. ¡Y solo era una prueba de cámara!".

Sin duda tuvo que ser una experiencia poderosa, y al parecer permaneció cegado con lentillas opacas durante todo el rodaje, por su propia voluntad.

"A mí me pareció una locura", confiesa Villeneuve. "Pero él creó algo especial de verdad. Cada vez que Jared venía al set, era como un subidón de energía, tensión y excitación".

El propio actor, sin embargo, ha querido restar importancia al asunto asegurando que "no me he sumergido tanto como he hecho otras veces". De hecho, intentó vivir como una persona ciega, pero sin llegar a pensar en ser ciego en realidad. "Estoy loco, pero no trastornado".

Leto ha demostrado una vez más que no tiene límites a la hora de conocer a la perfección a la persona a la que da vida en un proyecto. ¿Será esta su redención ante los que aún no son sus devotos seguidores?