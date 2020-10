El impresionante desnudo de Jared Leto a sus 48 años que ha dejado a todos sin habla

Jared Leto no solo es un gran actor, como ha demostrado en 'Escuadrón Suicida', 'Mr. Nobody' o 'Dallas Buyers Club', película que le concedió un Oscar como Mejor Actor de Reparto. Además es un músico excelente y cuenta con su propia banda de rock alternativo, '30 Seconds to Mars'. Pero no acaba aquí la cosa, y es que Leto posee un envidiable físico, y todo esto englobado en la misma persona.

El actor de 48 años suele mostrar su cuerpazo en redes sociales, ya sea por la preparación de algún papel o simplemente para alegrar a sus seguidores, Leto presume de musculatura.

Y aunque es uno de los actores que más se ha transformado físicamente para interpretar sus papeles, actualmente está preparándose para protagonizar 'Tron 3' la nueva película de Disney, y su estado físico es envidiable.

Ahora Jared acaba de publicar una nueva imagen de su cuerpo sin ropa para promover a sus seguidores a votar en las elecciones de Estados Unidos y vas a alucinar con su cuerpazo. Puedes encontrarlo en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

David Ayer demuestra que los críticos al Joker de Jared Leto en 'Escuadrón Suicida' se equivocaban