Jared Leto desmiente un rumor escatológico que circulaba sobre él del rodaje de 'Escuadrón Suicida'

Si ya era complicado superar a Jack Nicholson, simplemente igualar a Heath Ledger era prácticamente imposible. El Joker se convirtió en uno de los villanos más queridos por los fans después de aquel mítico "¿Por qué tan serio?", pero DC tenía nuevos planes para sus personajes y el psicópata más famoso de la compañía no podía faltar. La búsqueda de actores dio sus frutos y Jared Leto fue escogido para darle vida en la gran pantalla una vez más. Pero claro, ¿cómo se va a portar un actor del método cuando se prepara el papel de un criminal tan perturbado? Parecía que sus compañeros de reparto vivieron un auténtico calvario cuando le daba por enviarles ratas y condones usados; pero, según el mismo Jared Leto, no fue así.

"Hay cosas que haces y se vuelven virales, sobre todo las relacionadas con el Joker", comentaba el actor a Entertainment Weekly. "Se comentaron ciertas cosas sobre los regalos que hacía y sobre el hecho de que iba dando condones usados. No es cierto". Leto zanjaba así toda polémica acerca de los condones, pero por si no quedaba lo suficientemente claro: "No es cierto. No es cierto. Puedo ir corriendo a Times Square sin pantalones y gritarlo, pero la gente contará la historia que quiera contar".

Parece ser que todo fueron malas interpretaciones y rumores, por lo que Jared Leto no llegó a perder tanto la cabeza. Afirma que eran "regalos divertidos" y que "ni siquiera los elegía él". Leto se preparó el papel de Joker como está acostumbrado a hacer, pero sus compañeros de trabajo no sufrieron las consecuencias. Veremos como afronta los próximos proyectos de la compañía, porque es muy probable que tengamos Joker para rato y el actor tiene mucho trabajo que hacer.