Jamie Lee Curtis revela que Ruby, su hija de 25 años, es una mujer transgénero

La actriz Jamie Lee Curtis está casada con el compositor Christopher Guest desde 1984. Durante su matrimonio han sido padres dos veces mediante adopción, y ahora la estrella ha hablado sobre la historia de su hija menor, Ruby Guest, declarando que es una mujer transgénero.

Curtis ha contado cómo se sienten ella y su marido con dicha transición: "Su padre y yo hemos visto con asombro y orgullo cómo nuestro hijo Thomas se convirtió en nuestra hija Ruby", relata.

Además, la intérprete también ha confirmado que su hija pequeña Ruby Guest se casará con su prometido el año que viene en una magnífica boda que oficiará la propia actriz, así como ha reconocido que espera tener nietos en el futuro.

La transición de su hija Ruby ayudó a la actriz a darse cuenta de que el género no es algo fijo y a considerar que la vida es una metamorfosis constante.

Los estándares de Hollywood y sus problemas con la cirugía

Jamie Lee Curtis ha intervenido recientemente en el podcast 'People in the '90s' dirigido por la revista People. En la entrevista contó cómo su infancia y adolescencia se vieron afectadas por los liftings faciales y de cuello que se realizaban continuamente sus progenitores, Janet Leigh y Tony Curtis, para mantenerse en el epicentro de la industria cinematográfica.

Además, Curtis recuerda una ocasión en la que se sometió a una cirugía para quitarse las bolsas de debajo de los ojos. ''Estaba en un rodaje y tenía la cara sumamente hinchada. Decidí operarme porque el cámara dijo que no podía grabarme así. Entonces me operé y me quité esa masa de grasa de debajo de los ojos'', explica la actriz.

''Ninguna operación estética funciona. Crees que una vez que lo hagas estarás genial, pero es mentira. Es una mierda porque yo me veía incluso peor que antes'' dijo sinceramente la actriz.

Incluso, en la comodidad del ambiente en la que se realizó la entrevista, Jamie Lee Curtis narró el trato que hizo con los editores de la revista More. ''Quería que la gente supiese que la apariencia de los famosos en las alfombras rojas y otros eventos no son reales. Como sabía que haría la portada de la revista, les dije: Este es el trato, me haré una fotografía en ropa interior, sin maquillaje, peluquería, luces… con mi cuerpo tal cual es. Tenéis que prometerme que la imagen se imprimirá sin ningún tipo de retoque, y en la página siguiente apareceré glamurosa".

La actriz también especificó que debido a los retoques estéticos a los que se había sometido por las críticas sociales, se volvió adicta a la Vicodina, un analgésico oral muy fuerte.

