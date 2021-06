Jamie Lee Curtis reflexiona sobre cómo los retoques estéticos casi arruinan su carrera

La intérprete americana Jamie Lee Curtis, de 62 años, ha intervenido recientemente en el podcast 'People in the '90s' dirigido por la revista People. En la entrevista contó cómo su infancia y adolescencia se vieron afectadas por los liftings faciales y de cuello que se realizaban continuamente sus progenitores, Janet Leigh y Tony Curtis, para mantenerse en el epicentro de la industria cinematográfica.

''Soy hija de afamados actores. Vi a mis padres someterse a diversas cirugías estéticas y cómo disminuía su trabajo, pero la fama seguía igual. La controversia de tener mucha fama y poco trabajo, es difícil para la gente'' empezó narrando la actriz que participó en la mítica 'Mentiras arriesgadas'.

Además, Curtis recuerda una ocasión en la que se sometió a una cirugía para quitarse las bolsas de debajo de los ojos. ''Estaba en un rodaje y tenía la cara sumamente hinchada. Decidí operarme porque el cámara dijo que no podía grabarme así. Entonces me operé y me quité esa masa de grasa de debajo de los ojos'', explica la actriz.

''Ninguna operación estética funciona. Crees que una vez que lo hagas estarás genial, pero es mentira. Es una mierda porque yo me veía incluso peor que antes'' dijo sinceramente la actriz.

Incluso, en la comodidad del ambiente en la que se realizó la entrevista, Jamie Lee Curtis narró el trato que hizo con los editores de la revista More. ''Quería que la gente supiese que la apariencia de los famosos en las alfombras rojas y otros eventos no son reales. Como sabía que haría la portada de la revista, les dije: Este es el trato, me haré una fotografía en ropa interior, sin maquillaje, peluquería, luces… con mi cuerpo tal cual es. Tenéis que prometerme que la imagen se imprimirá sin ningún tipo de retoque, y en la página siguiente apareceré glamurosa''.

La actriz también especificó que debido a los retoques estéticos a los que se había sometido por las críticas sociales, se volvió adicta a la Vicodina, un analgésico oral muy fuerte.

La adicción que duró una década

En 1989 a Jamie Lee Curtis le recetaron opiáceos muy fuertes que le hicieron volverse adicta a las sensaciones de paz que despertaban en ella. ''No me importaba nada. Mentía para conseguirlos, se los robaba a mis familiares o a mis amigos, pero mi hermana se acabó enterando y me obligó a buscar ayuda'' confesó la actriz en una entrevista para la revista People.

Ahora, Jamie Lee Curtis se encuentra limpia y participando en la promoción de su nueva película 'Halloween Kills', que se estrenará en España el 15 de octubre del 2021. Échale un vistazo al tráiler:

Seguro que te interesa:

El teaser tráiler de 'Halloween Kills', con Jamie Lee Curtis, que ha entusiasmado a los fans