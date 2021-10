Jamie Lee Curtis posa orgullosa con su hija Ruby tras su transición de género

Jamie Lee Curtis revelaba al mundo que su hijo Thomas se convirtió en su hija Ruby y que no podían estar más orgullosos como padres por la valentía de su hija. Y ahora Jamie ha dado una entrevista junto a su hija para explicar el proceso que ha vivido ella para convertirse en quien es hoy, además de cómo lo ha vivido ella como madre.

Jamie ha explicado durante una entrevista en People que está empezando a "aprender nueva terminología" y a esto apuntilla: "Es hablar un nuevo idioma". Sigue contando: "Soy nueva en esto. Y no soy alguien que finja saber mucho al respecto. Y voy a cagarla mucho, voy a cometer errores. Pero me gustaría evitar hacer grandes fallos. Vas relajando un poco tu discurso. Te vuelves más consciente de las cosas que dices y de cómo lo dices. Aún así la sigues cagando, hoy ya la he cagado dos veces. Somos humanos".

"Pero si una persona lee esto y ve una foto de Ruby conmigo y dice, 'Me siento libre de decir quien soy', entonces vale la pena", termina contando.

Su hija por su parte explica cómo se lo contó a sus padres: "Daba miedo, contarles algo sobre mí que ellos no sabían. Era algo intimidante, pero no estaba preocupada, porque mis padres siempre me han aceptado tal como soy durante toda mi vida".

El proceso de Ruby, la hija transgénero de Jamie Lee Curtis

Más adelante en la misma entrevista Ruby explica cómo fue su camino para descubrir su verdadero yo: "Un amigo mío que era trans me preguntó cual era mi género. Y yo le dije, 'Bueno, soy un hombre'. Pero después de pensarlo mucho, sabía que, quizá no era necesariamente Ruby, pero sabía que era diferente".

"Tuve una mala experiencia en terapia y no salí de inmediato cuando debería haber sido así. Después de siete años, cuando aún era Tom, le dije a la persona que ahora es mi prometido que probablemente era transgénero, y me dijo, 'Te quiero por quién eres'", termina contando Ruby.

Su madre se sorprendió mucho tras escuchar a su hija referirse a ella misma como Tom: "No te he escuchado nunca usar ese nombre. Simplemente ya no te pega".

Después explica lo difícil que fue referirse a ella como Ruby: "Esa fue, por supuesto, la cosa más difícil de todas, simplemente por la costumbre de la palabra. Es el nombre que le has dado a tu hijo, que has estado diciendo toda tu vida", a lo que añade que "a veces me sigo confundiendo".

Curtis finalmente cuenta: "Esta es la experiencia de nuestra familia. Yo estoy aquí para apoyar a Ruby. Ese es mi trabajo, al igual que lo es amar y apoyar a su hermana mayor, Annie, en su propio camino. Soy una estudiante muy agradecida. Estoy aprendiendo mucho de Ruby. La conversación continúa. Pero quiero saber, ¿Cómo puedo hacerlo mejor?".

Ruby responde a su madre: "Lo has hecho lo mejor que has podido y eso es lo único que necesito. Ayudar a los demás es algo que todo el mundo debería hacer. No creo que sea solo un asunto de nuestra casa, debería ser un asunto humano".

Seguro que te interesa:

Jamie Lee Curtis explica cómo los retoques estéticos casi arruinan su carrera como actriz