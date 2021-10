Jamie Lee Curtis acude a la premiere de 'Halloween Kills' vestida como su madre Janet Leigh en 'Psicosis'

En la premiere de 'Halloween Kills', la nueva entrega de la mítica saga de cine de terror, se decidió que la temática fuese una fiesta de disfraces y Jamie Lee Curtis no ha dejado a nadie indiferente con el disfraz que ha elegido para esta ocasión tan especial.

Para dejar a todos sin palabras, la actriz ha decidido acudir a la cita disfrazada como Marion Crane, la protagonista de 'Psicosis' de Alfred Hitchcok. Este disfraz puede resultar de lo más normal, pero hay un detalle que hace entender lo bonito de este homenaje.

La actriz que dio vida a la protagonista de 'Psicosis' era Janet Leigh y se trata ni más ni menos que de la madre de Jamie Lee Curtis, quien ha querido recordar el legendario rol que realizó su madre para una película histórica en el género de terror.

Janet Leigh en 'Psicosis' | Paramount Pictures

Su atuendo contaba con un vestido completamente azul como el que veíamos en la película o se intuía al ser en blanco y negro y una peluca rubia. Además, en la mano llevaba consigo unas cortinas de ducha blancas con manchas de sangre, haciendo referencia a esa escena tan mítica del asesinato de Crane en la película.

Jamie Lee Curtis disfrazada como su madre en 'Psicosis' | Getty

Jamie Lee Curtis disfrazada como su madre en 'Psicosis' | Getty

Jamie Lee Curtis, en contra de la cirugía plástica

A pesar de sus 62 años Jamie Lee Curtis está estupenda y está viviendo un gran momento en su carrera profesional. Pero la actriz ha revelado que ella misma probó la cirugía plástica, aunque no tuvo el resultado que esperaba: "Probé la cirugía plástica y no funcionó. Me hizo adicta al Vicodin. Ahora llevo 22 años sobria", cuenta en Fast Company.

Y continúa: "La tendencia actual de rellenos y procedimientos estéticos y esta obsesión por los filtros y las cosas que hacemos para ajustar nuestra apariencia en Zoom están acabando con generaciones de belleza. Una vez que te fastidias la cara, no puedes recuperarla".

Para terminar la actriz explica el peligro que tienen las redes sociales en todo esto: "Es como darle una motosierra a un niño pequeño. Simplemente no conocemos el efecto longitudinal, mental, espiritual y físico, en una generación de jóvenes que están en agonía debido a las redes sociales, debido a las comparaciones con otros. Todos los que tenemos la edad suficiente sabemos que todo es mentira. Es un peligro real para los jóvenes".

