Tras muchos años intentando llevar a cabo el proyecto de la vida del boxeador Mike Tyson a la gran pantalla, por fin Jamie Foxx está en pleno proceso de conseguirlo. Para encarnar al deportista, Foxx se está sometiendo a largas sesiones de deporte, y así asemejarse más físicamente a Tyson.

Son muchos los actores que, para poder sumergirse en el papel que van a interpretar, deciden someterse a sesiones de entrenamiento u otros cambios físicos. En una publicación de Instagram, el actor de 'Django desencadenado' y 'Colateral' ha querido mostrar a sus fans cómo se está preparando para dar vida al polémico boxeador.

En las fotos que ha compartido, Jamie Foxx escribe: "La transformación comienza..."Finding Mike". No es ningún secreto que he estado buscando la biopic @miketyson durante algún tiempo... La gente siempre me pregunta ¿cuándo va a suceder?... Las cosas finalmente se han alineado... Hace unos meses comenzamos el viaje... La primera tarea pero más grande es transformar el cuerpo... Con una rutina de flexiones y dominadas, hemos tenido un buen comienzo... Tenemos un camino por recorrer, pero Dios mediante... Ayer en el show de mi buen amigo @markbirnbaum compartí estas primeras fotos del proceso... Como dije, teníamos mucho camino por recorrer... Pero estoy preparado para llegar allí".

