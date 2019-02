Jamie Dornan vuelve a las escenas de sexo tras 'Cincuenta sombras' y puso muy nerviosa a su co-star Jemima Kirke

"Tenemos muy buen sexo juntos", es la primera frase de Jemima Kirke a Jamie Dornan en el tráiler de 'Untogether', la nueva película que protagonizan junto a Alice Eve y Lola Kirke. Sobre estas líneas puedes ver en el vídeo algunas de sus escenas de sexo.

En el programa de Busy Phillips, Jemima se ha sincerado sobre las escenas más calientes con Jamie Dornan, pero le cuesta encontrar las palabras...

"He hecho escenas en 'Girls', pero no estoy familiarizada con alguien que tiene... ese aspecto. Tuve que trabajar mucho, la verdad. Más que nada porque... Mira, parece una escultura. No me estaba intimidando hasta... Bueno el tenía una parte donde tenía que bajar a mis partes, y él...y de repente yo estaba en plan '¡Oh Dios mío! Wow, de verdad...?' A ver, no es que lo hiciera de verdad, no no, pero fue como que no había... Bueno, había ropa. Y yo pensaba 'Pues claro, Cincuenta Sombras. Sabe lo que está haciendo'... Simplemente estaba muuy cerca".

Todo su discurso está plagado de risas nerviosas y levanta la reacción ruborizada del público, pero, ¿quién la culpa?

