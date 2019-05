Jamie Dornan revela el truco que perfeccionó en 'Cincuenta Sombras' para salir bien en las escenas de sexo

'Cincuenta sombras' le convirtió en un fenómeno mundial, pero Jamie Dornan sigue trabajando en proyectos de todo tipo con el objetivo de no encasillarse en su carrera.

El actor, que ha participado en el podcast Out to Lunch with Jay Raynor, ha confesado cuál era su truco para brillar en las escenas de sexo de la saga erótica: hacer flexiones justo antes de grabar.

"Oh sí, Jesús, sí sí sí, hago muchas flexiones. Lo hago por varias razones. Lo he hecho por estar a punto de quitarme la camiseta, y es que todo lo que ruedan se queda grabado en celuloide para siempre. ¿Por qué no intentar lucir lo mejor posible en ese momento?".

Seguro que sus fans están de acuerdo.

