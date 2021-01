Primer tráiler de 'Barb and Star Go To Vista Del Mar': Jamie Dornan se pasa a la comedia con las creadoras de 'La boda de mi mejor amiga'

Jamie Dornan y Kristen Wiig, a quien acabamos de ver en 'Wonder Woman 1984', estarán juntos en 'Barb and Star go to Vista del Mar', una comedia que acaba de estrenar su primer tráiler.

Para los amantes del género, la cinta viene avalada por ser de las mismas creadoras de 'La boda de mi mejor amiga', es decir, la propia Kristen Wiig y Annie Mumolo.

En esta ocasión las protagonistas parecen ser dos señoras maduras, Barb y Star, que abandonan su casa en el medio oeste para ir por primera ver a pasar unas vacaciones en Vista del Mar, Florida. Pronto las ingenuas amigas se verán envueltas en una aventura con amor y el malvado plan de un villano para matar a todos en la ciudad.

Para Jamie Dornan esta parece ser la primera oportunidad de su carrera de demostrar sus dotes para la comedia, después de haber tenido grandes éxitos como la saga 'Cincuenta sombras' y también series como 'The Fall'. Dados estos tiempos inciertos para los estrenos de cine, de momento sólo está confirmado que 'Barb and Star go to Vista del Mar' llegará a las plataformas digitales de EEUU el próximo 12 de febrero, sin que tenga por el momento fecha de llegada a nuestro país.

