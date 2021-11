Jamie Dornan sintió alivio al enterarse de que no era el elegido para protagonizar 'Cincuenta sombras de Grey'

Jamie Dornan es conocido en todo el mundo por interpretar a Christian Grey en la saga 'Cincuenta sombras'. Este personaje es algo difícil de interpretar, ya que Christian es un tipo misterioso e introvertido, pero acaba mostrando su lado más tierno cuando se enamora de Anastasia Steele, a la que da vida Dakota Johnson.

El actor ha interpretado este rol en las tres películas de la franquicia: 'Cincuenta sombras de Grey' (2015), 'Cincuenta sombras más oscuras' (2017) y 'Cincuenta sombras liberadas' (2018). A través de estas cintas Jamie ha logrado conquistar los corazones de muchas fans alrededor del mundo, incluso sería un poco raro imaginar a otro actor interpretando a Christian.

Sin embargo, antes de que Dornan obtuviera oficialmente el rol, el actor de 'Sons of Anarchy', Charlie Hunnam, había sido el primer elegido para protagonizar la cinta. En 2013 los directores del film anunciaron que Hunnam había conseguido el papel, pero luego anunciaron que el actor había abandonado el proyecto un mes antes de que comenzara el rodaje de la primera película.

Jamie Dornan se sintió aliviado cuando no le dieron el papel

En una entrevista con GQ Jamie cuenta cómo su su experiencia al ser el segundo plato del proyecto: "Estuve en la carrera durante mucho tiempo. La primera vez me ganó Charlie Hunnam y sentí cierto alivio cuando lo consiguió, para ser sincero".

"Pensé: 'Habría sido divertido, pero un viaje extraño'", aunque luego admite: "Pero se retiró y entonces recibí una llamada. Y dije 'allá vamos'. Tuve que volver a enfrentarme a esa decisión".

Jamie Dornan en 'Cincuenta sombras de Grey' | Universal Pictures

El actor también ha aprovechado para comentar cómo esta franquicia ha cambiado su vida explicando: "Me ha proporcionado… mucho. No me avergüenza decir que ha transformado mi vida y la de mi familia económicamente. Estoy muy, muy agradecido por ello y siempre lo estaré".

"Y a los fans les ha encantado… Todos los implicados trabajaron al máximo en esas películas, incluido yo", añade.

Seguro que te interesa:

¿Se han visto? Dakota Johnson y Jamie Dornan ('Cincuenta Sombras') coinciden en el mismo evento en Londres