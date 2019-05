Jamie Dornan se sincera sobre la tragedia de perder a su madre y a cuatro amigos en la adolescencia: "Nunca superas el dolor"

En un reportaje para The Times que recoge The Sun, Jamie Dornan ha apoyado la causa de 'La guía del buen duelo' sincerándose sobre las tragedias que marcaron su adolescencia y cómo salió adelante gracias a su familia y a terapia.

Cuando tenía 14 años, la estrella de 'Cincuenta Sombras' recibió de su padre la noticia de que su madre tenía un cáncer terminal.

"Yo era un adolescente, así de de alguna forma no me daba cuenta de que mi madre no era del todo ella misma. Mientras nos alejábamos de mi instituto, mi padre se giró y me dijo: 'Mamá ha conseguido sobrevivir el día, pero no va a salir de esta'. Tenía cáncer de páncreas en estadio IV. Mamá duró 16 meses.

Después del fatal veredicto de mi padre, rompí a llorar inmediatamente. Estaba tan enfadado y confuso. Mi mente era un caos. Podría haberme ido por el mal camino fácilmente si no fuera por mi familia. Era un desastre, especialmente después de leer la carta que nos había dejado a sus hijos".

Pero este no fue el único duro golpe que sufrió el actor en esos años, como él mismo revela.

"No mucho después, cuatro de mis amigos murieron trágicamente en un accidente de coche. Estaba muy enfadado y estuve muy deprimido, aunque no me di cuenta en el momento.

A los 17 años, Dornan comenzó a ir a terapia y asegura que fue "catártico".

"Sentí como si me quitaran un peso de encima. Pero el dolor siguió golpeándome por rachas durante años. Las cosas más extrañas podían traerlo de vuelta. Como cuando la mujer de mi mejor amigo llevaba un perfume particular que había sido el favorito de mi madre. Tuve que excusarme y esconderme en privado para recomponerme".

En cuanto al camino hacia la recuperación, Jamie lo tiene claro.

"Recordar los buenos tiempos, lo más divertido, es de masiva importancia en tu recuperación. La esperanza también es importante. Realmente nunca superas el dolor, simplemente encuentras una manera de vivir con ello y no dejar que lo oscurezca todo".

