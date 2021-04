Las creadoras de 'La boda de mi mejor amiga', Kristen Wiig y Annie Mumolo, han firmado esta nueva película musical llena de momentos que no tienen desperdicio.

'Barb and Star go to Vista del Mar' ha conseguido sacar a la luz una faceta desconocida de Jamie Dornan, y es que la estrella de 'Cincuenta Sombras', que tiene acostumbrados a sus fans con papeles muy serios y rígidos, se desmelena en esta comedia musical como nunca.

El sentido del humor ya era una gran cualidad que Jamie Dornan había demostrado a sus seguidores con sus divertidos posts de Instagram, pero ahora ha sacado toda la artillería en la película donde además de la comedia sorprende con su impresionante voz.

En un divertido e indescriptible vídeo musical que acaba de lanzar Lionsgate, Jamie protagoniza una dramática y divertida escena donde canta sus sentimientos, baila ballet y se desvive hasta el punto de arrancarse la camiseta, literalmente.

En cuanto a su talento musical, el director Josh Greenbaum aseguraba a Slate que es "prácticamente todo él, excepto cuando hacemos obvio que no lo es. Todo lo que se canta es él. Tiene una voz bastante increíble, lo cual creo que, cuando lo escribimos y le escogimos, ni siquiera lo sabía. No sabía que tenía una voz maravillosa".

Sinopsis

'Barb and Star go to Vista Del Mar' cuenta la historia de Barb y Star, dos mejores amigas que se deciden a salir de su pequeño pueblo del medio este por primera vez en su vida para irse de vacaciones a Vista Del Mar, Florida. Allí se encontrarán enredadas en aventuras y líos amorosos, y acabarán dando con un villano que planea asesinar a todo aquel que se encuentre en la ciudad.

Puedes ver el tráiler en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

'Cincuenta Sombras': La confesión de Jamie Dornan sobre el truco que utilizó para salir bien en las escenas de sexo