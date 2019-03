Jamie Dornan confiesa que no volvería a aceptar un papel como el de 'Cincuenta sombras'

La carrera de Jamie Dornan ha tomado un sendero muy diferente desde que terminó la trilogía de 'Cincuenta sombras', y sin embargo el actor sigue teniendo sentimientos encontrados sobre su participación en la saga erótica.

En un reportaje con Vulture, ha reflexionado sobre si está en una nueva fase de su carrera.

"No lo veo así, no. La gente ha percibido lo que ha percibido. En cuanto a críticas, no fue muy favorable. Pero ganaron mucho dinero, y en cuestión de películas de estudio, eso es bastante único. En cuanto a mí respecta, y hablo por Dakota también, es otro trabajo en otro set.

Probablemente no volvería a aceptar un papel con toda esta atención y escrutinio, y tan en el ojo de la opinión pública. ¡Y no pasa nada! Desde un punto de vista práctico, simplemente pasas página a lo siguiente y agachas la cabeza.

Pero escucha, nos ha dado mucho. El trabajo que he estado haciendo está como a un millón de millas de esto, y no por elección propia. Simplemente sigues adelante, trabajando bien, e intentando mejorar".