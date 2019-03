Jamie Dornan confiesa por qué "le encanta" dar vida a personajes manipuladores y oscuros

'Cincuenta sombras', 'The Fall'.... Jamie Dornan se ha creado un halo de tormento y oscuridad alrededor de muchos de sus personajes, y su nuevo proyecto sigue esta misma estela.

Ahora que estrena la serie 'Death and Nightingales', donde precisamente repite con el creador de 'The Fall' (Allan Cubitt), el actor reconoce que no se cansa de estos papeles; todo lo contrario. Dale al play si quieres ver un adelanto.

"Allan tiene una gran habilidad para sacar a relucir los aspectos más intrigantes de un personaje. Hay mucho de [mi personaje] que es difícil de trabajar y tienes muchas preguntas... Me gusta interpretar personajes así", asegura el actor de Christian Grey según DigitalSpy.

"Si están mostrando bondad o amabilidad en la pantalla o en papel, ¿debemos creer que es sincero, o hay algo detrás? Me encanta la idea de interpretar algo así.

Y hay mucho de eso en Liam, y la manipulación, la oscuridad que posee es algo que disfruto, y creo que muchos actores lo disfrutan... La manera en que ha sido esculpido la siento como la manera en que quiero que sea".

La serie se estrena este miércoles 28 en BBC.