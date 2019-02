James McAvoy ('Múltiple') revela el problema de salud que casi lo mata

James McAvoy es el actor que da vida a Kevin, el hombre que tiene 23 personalidades en la película 'Múltiple', secuela de 'El Protegido' y antecesora de 'Glass'. El intérprete se encuentra en estos momentos en plena promoción de la nueva cinta de M. Night Shyamalan.

Sin embargo, no todo han sido buenas noticias y éxitos para el actor en el último año. McAvoy ha confesado a Men´s Journal que en abril de 2018 sufrió un problema de salud que le hizo replantearse aspectos importantes de su vida.

Tal y como el mismo ha relatado, fue al medico a realizar una visita rutinaria pero al final se convirtió en tres semanas de hospital: "Casi me mata. Tuve mucho miedo, pasé por una experiencia terrible", confiesa. Se trata de una mancha en el pulmón. No resultó ser nada grave, pero el pulmón quedó infectado tras la biopsia.

McAvoy afirma que el incidente le ha hecho darse cuenta de que necesita tener una vida más estable: "no me malinterpretéis, no estoy culpando a la industria. Amo mi trabajo, pero necesito más equilibrio".

