James McAvoy confiesa que Bill Skarsgard le aterrorizó como Pennywise en el rodaje de 'It: Capítulo 2'

¿Tienes ganas de ver 'It: Capítulo 2'? Pues tienes que saber que James McAvoy no lo pasó del todo bien en el rodaje de la secuela de Andy Muschietti, sobre todo en lo que tiene que ver con Pennywise, el diabólico payaso interpretado por Bill Skarsgard.

"Me tenía completamente asustado", ha afirmado el actor en su visita a Good Morning America para promocionar su próxima película, 'Glass', dirigida por M. Night Shyamalan.

"Es increíble, interpreta al payaso de forma terrorífica. Es un tipo encantador, y sin embargo me tenía realmente asustado. Recuerdo estar allí con el resto del elenco, los que interpretábamos a los adultos y todo habíamos hecho cosas raras y extrañas. Y todo nos miramos unos a otros pensndo 'no me gusta estar aquí, no me gusta ser actor hoy'. Y es que realmente nos tenía aterrorizados, nunca me gustaron los payasos cuando era niño".

¿Pero por qué le dan tanto miedo a McAvoy los payasos? El intérprete sostiene que "es alguien maquillado y que está llorando pero riendo. Hay algo trágico en eso. Quiá todos escaparon de su vida para unirse al circo. ¿De qué huyes, señor payaso? ¿Qué has dejado atrás?", aclaraba el protagonista de Glass.

