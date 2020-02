James Marsden, conocido por interpretar a Cíclope en la primera trilogía de 'X-Men' y ser el otro gran amor de Rachel McAdams en 'El diario de Noah', explica por qué decidió no incluir la película 'Magic Mike' a su carrera cinematográfica.

El actor, a quien el mismo director de la película, Steven Soderbergh, le ofreció un papel, rechazó el personaje por un motivo tan simple como que no sabía si iba a estar a la altura. O mejor dicho, por si su participación se iba a quedar solo en mero exhibicionismo.

"Soderbergh es uno de mis directores favoritos. Pero no sabía si confiaba en mí mismo lo suficiente como para hacer un buen papel, no quería que mis doce líneas de diálogo acabasen en el suelo de la sala de edición. No quería verme como un cuerpo desnudo más en esa película. Es perfecto el modo en que la película funcionó, pero era una de esas películas en las que estaba como, 'hmmm'. No sabía que iba a tener el éxito masivo que finalmente tuvo", confesaba Marsden.

Parece que el actor ahora se arrepiente de haberle cerrado la puerta a la película que llegó a recaudar 167 millones de dólares en todo el mundo y que ha tenido incluso una segunda parte, 'Magic Mike XXL'.

¿Crees que James Marsden hubiese sido solo un cuerpo extra más al lado de Channing Tatum o Matthew McConaughey?