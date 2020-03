James Marsden se hace amigo de un conejo de Pascua muy rockero

'Hop' es un conejo destinado a heredar el negocio familiar cuando su padre se jubile: repartir huevos de pascua y dulces por todo el mundo una vez al año. Sin embargo, huye a Los Ángeles para poder hacer realidad su sueño, el de convertirse en batería de rock. En su camino se cruzará con Fred (interpretado por Marsden), un joven vago y holgazán que acogerá al conejo y con el que aprenderá a madurar.

Según ha explicado Marsden en un encuentro con los medios, el papel que interpreta es una especie de 'Peter Pan' que no quiere envejecer, con el que él mismo se siente conectado. "Tiene la idea de que hay algo de magia que le espera fuera con la que va a descubrir su gran pasión", cuenta.

El actor es consciente de que la figura del Conejo de Pascua no es universal, ya que su origen es germánico y posteriormente llegó a países de anglosajones. Sin embargo, cree que los niños estarán "encantados" con este personaje. "No es cuestión de imponer mitos culturales estadounidenses", explica.

Además, tampoco cree que todas las películas dedicadas tanto a este mito como a personajes navideños vayan a empachar la imaginación de los más pequeños. "Cuando yo era joven me encantaban las películas de Santa Claus, no quería que la magia terminara", señala.



El rodaje

Por otro lado, explica que el proceso de animación era algo clave para que esta película funcionase y para que todas las escenas fueran "lo más reales posibles", según indica. Para Marsden, "cuando hay más distancia de la que debería entre el actor y el personaje animado, parece que no conectan".

Durante el rodaje, cuenta, terminaba cansado de escuchar "sólo su voz", aunque habitualmente había alguien hablando, por lo que le resultó más fácil conseguir "complicidad" con su compañero animado. "Aunque parece que todo estaba hecho a ciegas, tenía plena confianza en lo que iban a hacer los dibujantes", añade.

James Marsden afirma que quiso formar parte de este proyecto desde el primer momento, ya que tiene dos hijos y, por ello, "quería compartir algo así con ellos". "El próximo fin de semana les llevaré a ver el estreno de la película a Los Ángeles", ha confesado.

Como actor, no quiere sentirse encasillado porque le gusta aprender cosas diferentes: "Lo bueno de ser actor es que siempre puedes hacer cosas nuevas". Según indica, después de rodar el remake del clásico 'Perros de paja', de Sam Peckinpah, que se estrenará en septiembre, le apetecía cambiar de registro.