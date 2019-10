El despido de James Gunn de Marvel fue un shock para todos los seguidores de la saga de 'Guardianes de la Galaxia'. Durante este incierto periodo, Gunn aceptó la oportunidad de DC para hacerse cargo de la secuela de 'Escuadrón Suicida', pero finalmente Disney recapacitó y volvió a contratar al director.

Ahora, todos los implicados parecen haber dejado atrás el incidente, como ha demostrado Gunn al mostrar emocionado "el mejor regalo de inicio de rodaje" que le han hecho nunca: el de sus compañeros de Marvel para desearle suerte con la producción de 'Escuadrón Suicida 2'.

Sin embargo, el hecho de que Gunn se haya embarcado ahora en este gran proyecto, significa que los fans tardarán mucho más de lo que pensaban en volver a ver a Chris Pratt y compañía en la nueva entrega de Guardianes.

Así lo ha confirmado el director en Instagram, al contestar a un fan afirmando que no comenzará 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' hasta que no termine el montaje de Escuadrón, no solo el rodaje. Por tanto, estaríamos hablando de cerca de un año y medio hasta que pueda centrarse en la cinta de Marvel. ¡Habrá que conformarse con los demás estrenos de la Fase 4!

