Los estrenos de los tráilers son unos de los acontecimientos más esperados por todos los fans. Estos avances sirven para poder ver qué les deparará a sus superhéroes favoritos en próximas aventuras y alimentan las ganas de ir a verlos a las salas de cine.

James Gunn, director de las películas de 'Guardianes de la Galaxia', ha dicho a través de Twitter cuál piensa que es el mejor tráiler que ha hecho Marvel. Para la sorpresa de todos no se refería a una de sus cintas, sino a 'Thor: Ragnarok', proyecto que llegará a la gran pantalla el próximo 27 de octubre y que supondrá la tercera película en solitario del Dios del Trueno.

Además, el pasado 25 de marzo tuvo lugar el esperadísimo estreno del tráiler de 'La Liga de la Justicia'. El avance mostraba al quinteto de superhéroes reunidos por primera vez y preparándose para el combate. El director ha comentado "que pudo verlo hace mucho tiempo y que realmente le gusta".

Todavía no se ha publicado el nuevo tráiler de 'Thor: Ragnarok', pero tras las palabras de James Gunn, no podemos esperar para verlo. ¿Crees realmente que será el mejor de Marvel?

Yes. It might be the best @MarvelStudios trailer ever. https://t.co/6QS5CwMKqb