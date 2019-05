"Sentí que mi carrera se había acabado": Las reveladoras palabras de James Gunn, director de 'Guardianes de la Galaxia 3'

Durante el verano de 2018 James Gunn vio cómo su mundo se vino abajo tras ser despedido por Disney al salir a la luz una serie de chistes con un humor muy negro que había escrito hacía unos 10 años.

Tras esta decisión Gunn dejó de estar al frente de 'Guardianes de la Galaxia 3', película con la que concluiría la historia de estos aventureros espaciales.

El pasado mes de marzo se confirmó que el cineasta había sido readmitido tras muchas reconsideraciones. Ahora, James ha concedido una reveladora entrevista a Deadline donde rompe su silencio sobre todo este proceso que ha vivido.

Gunn comienza dejando claro que entendió en todo momento su despido: "Disney tenía todo el derecho de despedirme. Esto no es una cuestión de libertad de expresión".

A la hora de recordar el momento exacto en el que se enteró de la noticia confiesa que fue el peor momento de su vida: "Ese día... digamos que fue el día más intenso de toda mi vida". Y añade: "Ocurrió y de repente era como que todo se extinguió. Sentí que mi carrera se había acabado".

Tras los acontecimientos el cineasta confiesa que siente mucho sus palabras pero que todo esto le ha servido para aprender y mejorar como ser humano: "La gente tiene que ser capaz de aprender de sus errores. Si eliminamos la posibilidad de que alguien aprenda y se convierta en una mejor persona, no estoy seguro de qué es lo que nos queda. He aprendido todo tipo de cosas sobre mí mismo a través de este proceso".

En cuanto a lo que más le dolió de no poder terminar de contar la historia de 'Guardianes de la Galaxia' revela que era no concluir la historia de Rocket: "Rocket soy yo, realmente lo es, incluso si eso suena narcisista. Groot es como mi perro. Él tiene un arco que comenzó en la primera película, continuó en la segunda y atraviesa Infinity War y Endgame, y luego estaba listo para realmente terminar ese arco en Guardianes 3. Esa fue una gran pérdida para mí, no poder terminar esa historia, aunque me reconfortó el hecho de que aún planearan utilizar mi guión".

Por último James Gunn ha sacado un lado positivo de este sufrimiento y es que gracias a esta complicada situación ha descubierto lo que es ser realmente querido.

"Mi aparato para ser amado era mi trabajo, y ser famoso. Nunca antes había experimentado realmente esa sensación de ser amado tan profundamente", explica. "En ese momento, el aparato que era mi única esperanza para sentir el amor me fue arrebatado y no tenía absolutamente nada. No sabía lo que debía hacer".

Pero gracias a este revuelo Gunn sintió el apoyo de todo el reparto de la serie y de sus seres queridos: "Así que una parte de ese día fue lo peor de mi vida, y una parte de éste fue el mejor día de mi vida".

