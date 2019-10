Desde el estreno de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' todo el mundo está hablando de la película y es que recibimiento de esta segunda entrega ha sido enorme. Un éxito que su director, James Gunn, ha querido agradecer de una manera muy emotiva.

Así, el cineasta ha publicado una carta a través de su página de Facebook donde se sincera ante todos sus seguidores y revela algunas partes de su vida hasta ahora desconocidas. Uno de los datos más sorprendentes es cuando habla de su infancia y lo difícil que fue para él esa etapa por sentirse inadaptado hasta el punto de llegar a tener pensamientos suicidas.

Una época que logró superar gracias al cine, al entretenimiento, a las películas de ciencia ficción o a la música de artistas como Queen o The Sex Pistols. Termina agradeciendo a todos los seguidores el apoyo recibido tras el éxito de las películas y añade que para él lo más importante en el mundo no es el dinero sino seguir contando historias que conecten con la gente como a él le pasó cuando era un niño.

A continuación os dejamos con la carta al completo y traducida de James Gunn con la que seguro te emocionarás:

James Gunn con 'Rocket' en la premiere de 'Guardianes de la Galaxia' | GTRES

"He pasado los últimos dos años y medio haciendo una película - probablemente un 95% de la parte en la que no estaba dormido durante ese tiempo - y a veces parece que todo se reduce a estas pocas semanas de estreno en los cines. Dejadme deciros que es desgarrador.

La película está funcionando increíblemente por todo el mundo -casi un 50% más que la primera película en la mayoría de los territorios, y ha irrumpido con fuerza en países donde no funcionó tan bien la primera vez (¡hola, Corea!)

Estoy excepcionalmente orgulloso de lo bien que está funcionando en los países que he visitado y donde he hecho muchos amigos en los últimos años: Tailandia, Brasil, Rusia, Reino Unido. Todos me habéis acogido en vuestros países y soy una persona mejor gracias a mi contacto con vosotros.

Así que, ya que nos abrimos al mundo, estaría mintiendo si dijera que no me distraigo con los números. Lo primero que hago por la mañana es rodar en la cama y comprobar en mi teléfono los informes de taquilla de la mañana.

Pero, al final, eso no es lo que me importa. Escribo esto ahora para haceros saber, pero también para recordádmelo a mí mismo. Porque soy humano y a veces olvido.

Cuando era joven me sentía completamente solo, a veces hasta el punto de tener pensamientos suicidas. Nunca me sentí parte de un grupo, tuve una época increíblemente difícil para conectar con otras personas y, a pesar de tener amor a mi alrededor, tuve una época en que no podía experimentarlo, o cogerlo.

Pero encontré mi alivio en el entretenimiento popular: cómics de Marvel, películas de ciencia ficción y de terror, la música de The Sex Pistols, The Replacements y Queen. De pronto pude ver, más allá de los aburridos suburbios donde vivía, un mundo más mágico, un mundo más alineado con lo que imaginaba. A veces estas obras eran simplemente fantasías escapistas que me distraían de las dificultades de mi vida interior. Pero otras veces, en los momentos más fuertes -quizás a través de las palabras de Alice Cooper o Freddie Mercury, de las películas de Cronenberg, o incluso el gruñido de Chewbacca, experimenté algo más profundo- la comprensión de que no estaba completamente solo. Había alguien fuera tan extraño y extravagante y machacado como yo.

Así que esta mañana, mientras internet discute la taquilla y sus teorías sobre lo que significa (zzzzzz), me gustaría recordar que eso es realmente todo el sinsentido y el ruido. El único significado que el dinero tiene para mí es que puedo paga mi hipoteca, alimentar a mi perro y a mi gato, y seguir haciendo películas. No he trabajado dos años y medio sólo para ver una serie de números cada vez más altos.

Trabajo porque me gusta contar historias. Trabajo porque me encantan las relaciones que tengo con mis colaboradores. Y lo hago porque me gusta conectar con la gente, y la manera más fácil que conozco para hacerlo es hacer películas. Lo hago para que algún chico en Tailandia, Inglaterra, Colombia, Brasil, Japón, Rusia o cualquier otro lugar pueda oír la frecuencia de su propio corazón sintonizada con los Guardianes.

Ellos son un grupo de inadaptados con el corazón roto cuyas vidas han carecido de ternura y conexión y que tienen casi imposibles ocasiones de confiar en sí mismos o en otros. Pero están aprendiendo, un paso a cada vez.

Ellos son yo. Ellos son vosotros. Somos Groot.

Y no importa cuánto os digan los líderes mundiales que no estamos juntos en esto, lo estamos. No estáis solos.

Muchas gracias, mis amigos de Facebook, por apoyarme en los últimos dos años y medio, y gracias por todos los mensajes haciéndonos saber que dimos con la frecuencia de vuestros corazones. Os quiero a todos y seguiré estando aquí con vosotros durante los próximos tres años, mientras creamos 'Vol. 3'.

James

P.D. Todavía bloqueando spoilers. Lo siento".