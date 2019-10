'Escuadrón Suicida 2' está ya inmersa en su rodaje y James Gunn está muy emocionado con lo que están preparando. Después de su gran aceptación como director de 'Guardianes de la Galaxia', Warner Bros. le dejó a los mandos de la secuela de DC y promete no dejar indiferente a nadie.

El director, siempre honesto con sus fans, ha respondido a preguntas sobre la película, ya que sus detalles continúan siendo un misterio.

Una de las grandes incógnitas es si volveremos a ver el Joker de Jared Leto en esta secuela, ya que tras la reinvención de Joaquin Phoenix parece difícil que convivan en DC.

Un seguidor le preguntó directamente al respecto y esta ha sido su respuesta.

"¿Cómo puedes justificar una película de Escuadrón Suicida en la que no aparece Joker?".

"Nadie excepto yo y unos pocos más saben todos los personajes de la película, pero si el Joker no aparece en ella, no creo que fuera raro ya que no es parte del Escuadrón en los cómics".

Lo que sí sabemos es que sí aparecerán Margot Robbie, John Cena, Joel Kinnaman, Pete Davidson, Idris Elba, Viola Davis o Peter Capaldi. ¿Echarás de menos el Joker de Leto?

