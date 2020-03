James Franco, un mago con mucho encanto

James Franco está de moda. Ha sido el maestro de ceremonias de la gala de los Oscar junto a Anne Hathaway. Estuvo nominado en esta edición para hacerse con la estatuilla a mejor actor por la película '127 horas'. Está rodando 'Rise of the Apes', la nueva versión de 'El planeta de los simios'.

Pero ahí no acaba la cosa. Acaba de confirmar que protagonizará la precuela de 'El mago de Oz'. En esta ocasión podremos ver al guapo actor metido en la piel del mítico personaje en una nueva versión: 'Oz: The Great and Powerful'. Una producción que comenzará a rodarse el próximo verano y que llegará a la gran pantalla en el 2013.

Dirigida por Sam Raimi ('Arrástrame al infierno'), el largometraje correrá a cargo de la factoría Disney. Se estima que el presupuesto de la película rondará los 200 millones de dólares. Entre sus protagonistas, también estará Mila Kunis ('Cisne negro'), que interpretará el papel de la malvada bruja del Oeste.