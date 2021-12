James Franco admite que se acostó con sus alumnas y confiesa su adicción al sexo

James Franco ha admitido tener relaciones sexuales con sus estudiantes más de dos años después de que lo acusaron de explotación sexual públicamente.

El actor ha sido una de los últimos invitados del podcast de Jess Cagle en SiriusXM, donde ha verbalizado que mantuvo relaciones sexuales con alumnas de su escuela de teatro, Studio 4, aunque explicando que era algo "consensuado".

"Mira, admito que me acosté con alumnas. En el transcurso de mi trabajo como profesor, me acosté con estudiantes y eso estuvo mal", explicó Franco, de 43 años, a Cagle.

"Pero no es por eso que monté la escuela y yo no fui la persona que seleccionó a las personas para estar en esa clase. Así que no fue un plan maestro mío. Pero sí, hubo ciertos casos en los que, sí aquello fue consensuado, estuve con una estudiante y no debería haberlo hecho".

"En aquel momento pensaba que si era consensuado estaba bien. Ahora sé, al hablar con otras personas, otros profesores, que aquello no estuvo bien", ha reflexionado el actor. "En ese momento no estaba lúcido. Así que supongo que todo se reduce a mi criterio, si esto es consensuado, era algo genial. Todos somos adultos, así que...".

Dos de sus ex estudiantes, Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, presentaron una demanda en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles en octubre de 2019 alegando que Franco y otros profesores presionaron a las mujeres para que se desnudaran para las audiciones mientras ofrecían oportunidades para papeles en películas que muy rara vez se materializaban.

Al participar en "un comportamiento generalizado inapropiado y con carga sexual hacia las estudiantes", Franco creó "un ambiente de acoso y explotación sexual" en la escuela, afirmaba la demanda. En aquel momento Franco pagó a una de las denunciantes más de 2 millones de dólares.

Durante la entrevista, Franco también ha contado que ha estado en tratamiento por su adicción al sexo durante los últimos cinco años. "Es una droga tan poderosa". Ha llegado a reconocer que antes de su relación actual con Isabel Pakzad, nunca pudo serle fiel "a nadie".

