James Franco, acusado de abusar sexualmente de varias mujeres tras ganar el Globo de Oro a Mejor Actor

Durante la pasada gala de los Globos de Oro 2018 James Franco, al igual que muchos otros actores, lució un pin en señal de unión a la causa de Times's up, en contra del acoso y abuso sexual a mujeres en Hollywood.

A raíz de estas imágenes, varias actrices han asegurado ser víctimas de acoso y abusos sexuales por parte del actor. Decidieron hablar de ello a través de las redes sociales.

La primera de ellas fue Ally Sheedy, aunque sus tuits no están actualmente disponibles. En ellos se quejaba de que James Franco hubiera ganado el Globo de Oro a Mejor Actor por su trabajo en 'The Disaster Artist'. "Nunca me preguntéis por qué dejé la industria del cine y la televisión", aseguraba.

Ally Sheedy acusaba así a James Franco | Twitter

Violet Paley por su parte, le afeaba a Franco que llevaba puesto el pin. "¿Te acuerdas de la vez que me bajaste la cabeza hacia tu pene desnudo en un coche? ¿O cuando le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años, después de que te hubieran pillado haciendo lo mismo con otra chica menor de edad?", explicaba la intérprete en las redes sociales.

Sarah Tither-Kaplan también decidió acusar a James durante la gala de entrega de los Globos de Oro. "¿Te acuerdas de hace unas semanas cuando me dijiste que mi desnudo completo en dos de tus películas por 100 dólares al día no era explotación porque firmé un contrato? ¡Se acabó el tiempo de eso!".