James Cameron reconoce que Jack cabía en la tabla con Rose en Titanic

La película Titanic de James Cameron batió en 1997 todos los récords. Fue nominada a 11 premios Oscar y sus protagonistas consiguieron despegar en Hollywood. Sus efectos especiales y la historia de amor entre los protagonistas, Jack y Rose, cautivó a los espectadores. Pero uno de los enigmas que ha rodeado durante 15 años a la película ha sido ¿por qué Jack no subió con Rose a la tabla para no morir congelado en el Atlántico cuando cabía perfectamente?

Recreaciones detalladas, y algo caseras, de cómo debían haberse colocado los protagonistas para que esto no sucediera han circulado por la red durante todo este tiempo y aunque ya han pasado 15 años la gente continúa haciéndose esa misma pregunta.

Pero, tranquilidad; James Cameron ya ha dado una explicación lógica al asunto. Después de más de una década viendo como adolescentes llenaban los cines y los salones de sus casas de lágrimas por que Jack moría cual estalagmita, mientras Rose se dedicaba a cantar en medio del Atlántico aquello de "vuela alto, muy alto" ocupando toda la tabla, James Cameron da la cara.

Durante una entrevista a IGN con motivo del reestreno de Titanic en 3D, Cameron es preguntado por la polémica de la tabla, a lo que el director responde que no se trataba de una cuestión de espacio sino de "flotabilidad".

"Jack sube a Rose a la tabla y después se sube él; no es idiota, no quiere morir, pero entonces la tabla se hunde. Ahí es cuando queda claro que sólo puede flotar con una persona, y Jack decide que sea ella", asegura Cameron.

"Jack no es idiota, no quiere morir"

Bueno, eso de intentar subir los dos... Viendo la película de nuevo comprobamos que lo intentan una vez y bastante mal; y después Jack decide que no lo intenta más, que prefiere quedarse en el agua, que está fresquita.

Pese a las explicaciones, James Cameron no nos termina de convencer... Pero rompiendo una lanza a su favor si no hubiese sido así, Titanic no sería Titanic.