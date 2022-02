El pasado noviembre Taylor Swift rompió Internet con el lanzamiento de su disco 'Red (Taylor's Version)', un álbum de su pasado que ahora ha reeditado para tener control de los derechos de sus canciones.

Muchas de las canciones de ese álbum se atribuyen a su relación con el actor Jake Gyllenhaal, especialmente 'All Too Well', una de las canciones más desgarradoras de la artista y todo un himno de ruptura para una generación.

Además de publicar una versión de más de 10 minutos de la canción, Swift lo hacía con un cortometraje protagonizado por Sadie Sink y Dylan O'Brien con muchos detalles sobre la historia de la canción, presuntamente sobre la relación de Taylor y Gyllenhaal.

Desde su estreno las redes se inundaron con críticas, memes y bromas sobre Jake Gyllenhaal, la famosa bufanda que no le devolvió y en general atacando al actor por su supuesto comportamiento años atrás.

Jake se ha mantenido al margen de todo esto durante meses, pero ahora ha roto su silencio en un reportaje con Esquire.

Jake Gyllenhaal responde a 'All Too Well'

"No tiene nada que ver conmigo. Es sobre la relación de ella con sus fans. Es su forma de expresión. Los artistas utilizan experiencias personales para inspirarse, y no le guardo rencor a nadie por ello", asegura contundente.

Gyllenhaal también responde al hecho de que se desactivó los comentarios de Instagram, presumiblemente por la cantidad de ataques que estaba recibiendo de ciertos fans de Taylor.

"Llegado un punto, creo que es importante que cuando los seguidores se vuelven rebeldes sintamos una responsabilidad de que sean civilizados y no permitir el ciberacoso en nombre de nadie", declara.

"Eso plantea una pregunta filosófica más profunda. No sobre un individuo en sí, sino una conversación que nos permita examinar cómo podemos, o debemos, asumir la responsabilidad de lo que ponemos en el mundo, nuestras contribuciones al mundo. ¿Cómo provocamos una conversación? Es lo que vemos en política. Hay mucha irá y división, y literalmente pone la vida en peligro al extremo", afirma el actor.

Ante la pregunta de si ha escuchado el álbum de Taylor, Jake simplemente responde "no", aunque añade:

"No es que no me dé cuenta de que hay un interés en mi vida. Mi vida es maravillosa. Tengo una relación maravillosa, y tengo una familia que quiero mucho. Y todo este periodo de tiempo me ha hecho darme cuenta de eso", termina. Si quieres saber más sobre su nueva novia, tienes todos los detalles en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa

La genial reacción de Jake Gyllenhaal al encontrarse en Venecia con alguien disfrazado de él en 'SpiderMan'