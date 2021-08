"Nos limpiamos de forma natural": Jake Gyllenhaal revela que para él "ducharse no es tan necesario"

Jake Gyllenhaal es uno de los últimos actores que se han unido a la nueva tendencia que se ha impuesto en Hollywood. Parece que esta moda de no ducharse ha golpeado fuerte a los actores estadounidenses desde que Ashton Kutcher y Mila Kunis hablaron al respecto.

Pocos han sido los actores que han escapado de esta nueva tendencia que se afianza en Hollywood y muchos ya han sido preguntados al respecto. De hecho, Jason Momoa ya habló al respecto y su respuesta no pudo ser más contundente.

Ahora Jake se suma a la protesta contra la ducha de los actores y en una entrevista con Vanity Fair explica sus motivos: "Siempre me ha desconcertado que las esponjas vegetales provengan de la naturaleza. Parecen hechas en una fábrica. Pero eso simplemente no es verdad. Y desde que era joven es algo que me asombra".

Y añade: "Cada vez más me doy cuenta de que bañarse es menos necesario a veces. Lo creo porque Elvis Costello es maravilloso. Pero esas buenas formas junto con ese mal aliento no le lleva a ninguna parte. Así que yo también lo hago. Pero creo que el no bañarse también puede ser de gran ayuda para mantener bien tu piel y así nos limpiamos de forma natural", termina explicando el actor.

No ducharse es la nueva moda Hollywoodiense

Sí, no habéis leído mal y desde Hollywood ya han creado una nueva tendencia que se está esparciendo por el resto de actores y esa es la de no ducharse todos los días. Aunque parezca extraño, es cierto y son muchos los actores que mantienen que no es necesario.

Ashton Kutcher junto a su mujer Mila Kunis hablaron al respecto hace un tiempo: "Yo no lavo mi cuerpo con jabón todos los días. Pero me lavo las axilas, las tetas, los agujeros y las suelas", contaba Mila.

Además, Kristen Bell apoyaba al matrimonio y la mujer de Dax Shepard contando: "Soy un gran fan de esperar a que apesten. Una vez que atrapas un tufillo, esa es la forma que te hace saber que necesitas limpiarlo. Hay una bandera roja. Porque honestamente, son solo bacterias. Y una vez que tienen bacterias, tienes que ser como, 'Entra en la bañera o la ducha'. Así que no lo odio. Espero a que apesten".

