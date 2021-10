Jake Gyllenhaal confiesa cómo una almohada le "salvó" durante una escena de sexo con Jennifer Aniston

Las estrellas Jake Gyllenhaal y Jennifer Aniston, protagonizaron la comedia dramática 'The Good Girl' en 2002. En ella, ambos vivieron momentos muy apasionados como pareja ficticia, e incluso tuvieron que rodar algunas escenas de sexo juntos.

Ahora, 19 años después, el actor de 'Brokeback Mountain' se ha sincerado sobre los detalles anticlimáticos de estas escenas con Aniston en 'The Howard Stern Show'. El presentador del programa le comentaba que debió ser una "tortura" rodar escenas íntimas con la actriz de 'Friends', a lo que él le respondió bromeando, "Oh, sí. Fue una tortura. Sí, sí lo fue".

Dejando las bromas a un lado, Jake explicó que esas escenas no son todo lo románticas que parecer ser en pantalla: "Aunque parezca extraño, las escenas de amor son incómodas porque hay unas 30 o 50 personas mirando. Eso no me excita, así que la mayoría de las veces es extrañamente mecánico. Es una coreografía para una cámara".

Jennifer Aniston y Jake Gyllenhaal en 'The Good Girl' | Fox Searchlight

La curiosa técnica que usó Gyllenhaal con Aniston al rodar una escena íntima

Gyllenhaal recuerda un momento en el que tuvo que usar la 'técnica de la almohada' mientras rodaba una escena de sexo con Aniston. Según Insider, normalmente, una almohada se coloca entre dos actores que parecen estar practicando sexo. La estrella comparte, "Recuerdo que se utilizó una almohada… la técnica de la almohada. Eso era solo preventivo y, en general, siempre se usaba cuando se estaba en un lugar horizontal en esa película. Todo lo demás era lo que fuera".

Howard bromea diciéndole, "Esa almohada te salvó, ¿Quién te enseñó esa técnica?".

Jake admite, "Creo que en realidad fue una sugerencia de Jennifer Aniston. Creo que fue muy amable al sugerirlo antes de empezar. Ella dijo: 'Voy a poner una almohada aquí'. Eso fue todo lo que dijo, creo que lo recuerdo así".

Lo gracioso es que, en 2016, Jake reveló que estaba enamorado de la actriz. En ese momento, Gyllenhaal le contó a People, "Es dura, ya sabes, no es simpática. Es muy difícil de halagar. Diré que estuve enamorado de ella durante años. Y trabajar con ella no fue fácil… Yo era… sí. Eso es todo lo que voy a decir. Fue una experiencia encantadora. No fue difícil, eso es lo que diría".

La actual pareja de Gyllenhaal

Sin embargo, su pequeño flechazo se quedó en el pasado, porque ahora el actor está saliendo con la modelo Jeanne Cadieu, e incluso le reconoció a Howard que está preparado para tomar el próximo paso en su relación.

"Todo lo que quiero es ser un buen marido y un padre… Eso es realmente lo que quiero", explicó. "Y ahora que he cumplido con muchas cosas en mi carrera con las que me siento cómodo, puedo decir eso con seguridad. No sé si podría haber dicho eso antes".

Además, Jake añadió, "La quiero mucho. Es una persona tan buena".

