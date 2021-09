Jake Gyllenhaal aclara sus polémicas declaraciones sobre no ducharse: "Se me ha estado persiguiendo"

El debate sigue abierto en Hollywood y muchos son los actores que han tenido que responder a la pregunta sobre su higiene diaria. Esta nueva moda, por llamarla de laguna forma, comenzó a expandirse durante este verano, después de que Ashton Kutcher y Mila Kunis hicieran unas polémicas declaraciones al respecto.

Desde entonces las entrevistas a los actores de todo tipo tenían una pregunta obligada para ver de qué bando estaban. Uno de los primeros en unirse al equipo de Ashton y Mila fue su colega Jake Gyllenhaal, quien justificó su decisión de no ducharse todos los días afirmando que es bueno para el cuidado de la piel.

Y añade: "Respondí a la pregunta y en realidad estaba siendo sarcástico e irónico y desde entonces se me ha estado persiguiendo por ello. Por desgracia, me he duchado antes de venir, así que lo siento a todos".

"Nos limpiamos de forma natural": Así respondía Jake Gyllenhaal sobre la polémica de no ducharse

A pesar de haber puesto en contexto sus palabras, durante mucho tiempo Jake Gyllenhaal fue cuestionado tras escuchar sus declaraciones sobre el tema del momento. Muchos actores de Hollywood afirmaban que no era necesario ducharse todos los días y Jake decidió unirse a su equipo.

En una entrevista con Vanity Fair contaba sus motivos: "Siempre me ha desconcertado que las esponjas vegetales provengan de la naturaleza. Parecen hechas en una fábrica. Pero eso simplemente no es verdad. Y desde que era joven es algo que me asombra".

Y termina diciendo: "Cada vez más me doy cuenta de que bañarse es menos necesario a veces. Lo creo porque Elvis Costello es maravilloso. Pero esas buenas formas junto con ese mal aliento no le lleva a ninguna parte. Así que yo también lo hago. Pero creo que el no bañarse también puede ser de gran ayuda para mantener bien tu piel y así nos limpiamos de forma natural".

