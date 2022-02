El año 2021 fue el peor en la vida de Jamie Dornan, tal y como él mismo calificó. El actor lidió con la muerte de su padre, el doctor Jim Dornan, de 73 años, el pasado marzo después de que contrajera COVID.

Este trágico momento fue más doloroso aun si cabe ya que el intérprete se encontraba aislado, en cuarentena, justo antes de comenzar el rodaje de 'The Tourist'.

"Fue un faro de positividad, esa es mi conclusión principal", dijo a The Telegraph recientemente sobre su padre. No obstante, paralelamente el actor ha vivido uno de sus mejores años a nivel interpretativo. En su currículum figura, a parte de la mencionada serie, 'Belfast'. En la película de Kenneth Brannagh, Jamie interpreta a Pa, presumiblemente inspirado en su propio padre. Por este trabajo ha recibido nominaciones a grandes premios.

Ahora, la estrella británica a revelado cómo recibió el duro golpe. El actor de 39 años estaba aislado en un hotel en Adelaide debido a los 15 días de cuarentena que tenía obligación de guardar antes de comenzar cualquier rodaje.

"Recibir estas noticias sin importar dónde te encuentres geográficamente es una mierda, ya sabes", dijo a News Corp Australia.

"Estaba atrapado allí, me negaron ver a mis hermanas, me negaron ver a mi madrastra. No es lo ideal, pero estás hundido sin importar dónde te encuentras cuando te sucede algo así", señaló.

Para sobreponerse, Jamie acudió al refugio de la actuación para tratar de mitigar el dolor. "En ese momento se sintió como una buena distracción", comentó. a pesar de ser un "daño duradero", según sus palabras.

El nuevo paso en la carrera de Jamie Dornan

Jamie Dornan no se detiene tras conquistar a la crítica por 'Belfast' y va a por más.

El actor confesó que siempre tuvo una espina clavada con el cine de súper héroes ya que quiso interpretar a Superman en el pasado e incluso audicionó para 'Thor'. Ahora, se sabe que ha estado en conversaciones con Kevin Feige para, quien sabe, si interpretar a un personaje en el Universo Marvel.

