Will Smith y Jada Pinkett Smith llevan casados 23 años, y han sido objeto de numerosos rumores de infidelidad y divorcio a lo largo de los años. Ahora se enfrentan a las declaraciones del rapero August Alsina.

Sin embargo ellos siempre refuerzan su relación y eliminan cualquier especulación. En los últimos años, Jada y Will han hablado de ser "compañeros de vida" uno del otro. El pasado enero, por ejemplo, admitieron en un episodio de Red Table Talk (el programa de Facebook Watch de Jada Pinkett) que no celebran su aniversario de boda.

En julio de 2018, Will dijo en una entrevista con el podcast de Rap Radar de TIDAL "No hay ningún problema. No hay nada que ella pueda hacer, nunca. Nada que pueda romper nuestra relación. Ella tiene mi apoyo hasta la muerte", dando a entender que la pareja lleva una relación abierta desde hace años, aunque ninguno de ellos lo ha afirmado públicamente.

Esta vez tras la impactante declaración del cantante August Alsina, puedes ver sus declaraciones al completo en el vídeo de arriba. Jada Pinkett no se ha quedado callada y ha explicado su reacción a estas acusaciones. Puedes encontrar su reacción también en el vídeo.

