Jada Pinkett Smith deslumbra con su 'kilométrico' vestido en el estreno de 'The Matrix Resurrections' pero sin Will Smith

Este 22 de diciembre se estrena 'The Matrix Resurrections' la cuarta película de la saga de las hermanas Wachowski que empezó hace casi 23 años tras el enorme triunfo de su primera película donde descubrimos este mundo de ciencia ficción protagonizado por Keanu Reeves (Neo) y Carrie-Anne Moss (Trinity).

Ahora, ha tenido lugar el estreno de la película en San Francisco donde su reparto ha posado en su alfombra verde. Aunque ha sido la presencia de Jada Pinkett Smith una de las más destacadas de la noche.

La actriz que interpreta a Niobe desde la segunda película, sale en 'The Matrix Reloaded' y en 'The Matrix Revolutions', lució para la ocasión un 'kilométrico' vestidazo firmado por Chanel que no ha dejado a nadie indiferente.

Jada Pinkett Smith en el estreno de 'The Matrix Resurrection' | Getty

Un look drapeado en total red compuesto por un vestido corto palabra de honor del que salían hasta tres colas, una en forma de capa, con el que parecía una novia en su versión más pasional.

"Aquí hay un poco de material en bruto de la alfombra verde de Matrix anoche. Fue genial reunirme con la familia de Matrix", escribe Jada junto a un vídeo del estreno en su cuenta de Instagram.

Jada Pinkett estuvo acompañada por su hijo Jaden en el estreno quien llevó un estilismo muy futurista. Sin embargo ni Will Smith ni su hija Willow estuvieron en la premiere, algo que no es habitual ya que la familia entera suele asistir a casi todos los grandes eventos que tienen.

Jada Pinkett Smith y su hijo Jaden Smith en el estreno de 'The Matrix Resurrection' | Getty

Además, de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Jada Pinkett Smith el reparto de 'The Matrix Resurrection' lo completan: Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Lambert Wilson y Daniel Bernhardt.

Seguro que te interesa:

La escena sexual con la que Will Smith presentó a Jada Pinkett a su familia: "¿Por qué has hecho esto?"