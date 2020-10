Jada Pinkett Smith dejó una pista sobre su "cambiante" matrimonio con Will Smith y nadie se había dado cuenta hasta ahora

El matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett siempre ha sido uno de los más consolidados de Hollywood. Pero este verano, la infidelidad de la actriz con August Alsina pudo hacer que todo se tambaleara.

La historia de su matrimonio se remonta a hace más de 20 años, cuando Jada hizo el casting para 'El príncipe de Bel Air' como novia de Will. No la cogieron, y años después, cuando el primer matrimonio de Will Smith terminó, volvieron a encontrarse.

En 1997, Jada se quedó embarazada del actor de su primer hijo, Jaden Smith, y aunque ella no tenía planes de boda, la presión de su madre hizo que acabaran pasando por el altar ese año. Lo que empezó de una forma un tanto accidentada terminó siendo un matrimonio de décadas.

Pero este verano salió a la luz la infidelidad de Jada con el cantante August Alsina, al que había conocido a través de sus hijos. Ella lo llegó a confirmar, delante de su marido, en su programa para Facebook Red Table Talk.

Ahora han resurgido unas declaraciones de la actriz, de unos meses antes de que saltara la noticia, en el que hablaba de los cambios de los matrimonios. ¿Qué quería decir Jada? Puedes encontrar sus declaraciones al completo en el vídeo de arriba.

