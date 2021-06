Jada Pinkett, mujer de Will Smith, saca a la luz el desconocido poema que le dedicó Tupac

Jada Pinkett ha querido compartir con sus seguidores un pequeño escrito del que fue su mejor amigo hasta su triste fallecimiento en un tiroteo en el año 1996. Es sabido por muchos de la buena relación que existía entre Jada y el rapero Tupac, siendo amigos desde la adolescencia, cuando se conocieron en secundaria, en la Escuela de Artes. Tienes más detalles de lo especial que era su relación en el vídeo de arriba.

Y hay que aclarar que, aunque muchas veces se les vincula de forma romántica, Jade Pinkett, casada en la actualidad con Will Smith, siempre ha desmentido este tipo de insinuaciones: "Nuestra relación iba de supervivencia. Así empezó" cuenta en 'Sway's Universe'.

"Y sé que muchas personas nos quieren conectar de manera romántica, pero eso es porque no conocen la historia", añadiendo: "Esto era supervivencia, de apoyarnos mutuamente de una manera que solo nosotros podíamos", y termina diciendo: "Porque era una de las personas que esperaba que estuvieran ahí. Estoy enfadada, más que disgustada, porque siento que me abandonó, aunque no sea cierto y parezca egoísta esta forma de pensar... Siempre pensé que iba a estar conmigo mucho tiempo. Y cuando pienso en ello, aún me enfado".

Para recordar al rapero el día en el que habría cumplido 50 años, Jada ha decidido mostrar un poema que le escribió Tupac. En el vídeo que ha subido a Instagram la propia Jada lee el poema, pero antes dice: "Pac me escribió muchas cartas y poemas. Y creo que este no se ha publicado nunca, honestamente", a esto añade: "Tenía una canción llamada 'Lost Soulz'... pero creo que este es el concepto original". Finalmente, termina diciendo que no cree que a Tupac le hubiera molestado que compartiera este poema con sus seguidores.

El poema dice así: "Some say nothing gold can last forever/And 2 believe this [I] need no proof/I have witnessed all that was pure in me/And be changed by the evil men can do/The innocence possessed by children/Once lived inside my soul/But surviving years with criminal peers/Has turned my warm heart to cold/I used 2 dream and fantasize/But now I'm scared 2 sleep/Petrified, not to live or die/But to awaken and still be me/It is true that nothing gold can last/We will all one day see death/When the purest hearts are torn apart/LOST SOULS are all that's left/Down on my knees I beg of God/To save me from this fate/Let me live to see what was gold in me/Before it is all too late".

La traducción en castellano es la siguiente: "Algunos dicen que nada dorado dura para siempre/Y creer esto no necesito pruebas/He sido testigo de todo lo que es puro en mí/Y ser cambiado por los hombres malvados que pueden hacer/La inocencia de un niño/Una vez vivida en el interior de mi alma/Pero sobreviviendo con compañeros criminales/Ha convertido mi corazón cálido en uno helado/Solía soñar y fantsear/Pero ahora me asusta dormir/Petrificado, ni vivir ni morir/Pero despierto y sigo siendo yo/Es cierto que no todo el oro es para siempre/Todos veremos la muerte algún día/Cuando los corazones más puros sean destrozados/Las almas perdidas son todo lo que queda/De rodillas le ruego a Dios/Que me salve de mi destino/Déjame vivir para ver el oro que hay en mí/Antes de que sea demasiado tarde".

