Jacob Tremblay: "No me ha cambiado la fama, me ha cambiado la edad"

El año pasado todos nos enamoramos de Jacob Tremblay, y este año volvemos a tenerle en el ojo del huracán. El joven conquistó al mundo con su interpretación en la aclamada 'La Habitación' (que le dió a su compañera de reparto Brie Larson el Oscar a mejor actriz principal) y ahora el actor de 9 años llega con 'Burn your maps', en la que comparte pantalla con Vera Farmiga.

La película, que se ha estrenado en el Festival de Toronto, ha contado con sus dos protagonistas, que han concedido varias entrevistas y en una de estas Tremplay ha explicado cómo le ha afectado encontrar la fama tan joven:

"No creo que sea diferente. Quiero decir, lo que me ha cambiado es la edad" explica el joven actor mientras se nos derrite el corazón. "No soy una persona diferente, pero estoy muy emocionado por poder hacer de nuevo toda la promoción para una nueva película".

Jacob el año pasado se codeó con la "realeza cinematográfica" en las alfombras rojas y nos conquistó a todos con su carisma. ¿Le veremos este año de nuevo alegrándonos las galas de premios? Esperamos que sí.