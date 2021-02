"Uno de los momentos más románticos de mi vida": Jacob Elordi confiesa cómo fue su 'primer beso'

Jacob Elordi se ha convertido en uno de los actores revelación del momento tras triunfar con títulos como 'Euphoria' o en 'Mi primer beso'.

El éxito del australiano ha traspasado la pantalla y muchas y muchos son los que suspiran por el atractivo intérprete quien ya ha cosechado una gran legión de fans.

A sus 23 años Jacob ya ha tenido varias parejas famosas. Primero tuvo una relación con su coprotagonista de 'Mi primer beso' Joey King con quien estuvo saliendo un año tras conocerse en el set de rodaje.

Mas tarde fue pillado en actitud muy cariñosa con Zendaya, su compañera en 'Euphoria', con quien estuvo de vacaciones en Grecia en 2019. Pero su relación no fue a mucho más.

Por último, tiene una relación bastante consolidada por el momento con la modelo Kaia Garber, hija de Cindy Crawford, junto a la que se le suele ver haciendo muchas actividades juntos como: ir al gimnasio, a cenar, paseando o de viaje.

Ahora, Elordi ha ofrecido una entrevista a WMagazine donde ha confesado cómo fue su primer beso. Así, el actor revela que sucedió en una estación de tren de Melbourne, Australia, con una chica llamada Ruby.

"Ella era una chica alta y yo mismo era un chico alta", dice. "Íbamos a fiestas y todos decían, 'Oh, me lié con fulano de tal' o 'Me enrollé con mengano de tal', y yo nunca tuve ocasión", explica.

"Nos conocimos en la estación, creo, a las 4:20 en punto. Era una cita para conocernos y besarnos", afirma. "Probablemente sigue siendo uno de los momentos más románticos de mi vida".

