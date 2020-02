Tal y como lo lees, Bill Murray ha perdido el papel que volverá a poner a Jack Nicholson en actividad tras su parón de siete años. Así lo ha revelado el propio Murray en una entrevista a la CNBC, donde confesó que la actriz Kristen Wiig (quien co-protagonizará el remake junto a Nicholson) contactó con Murray para ofrecerle el papel en primer lugar. Pero, ¿por qué no lo consiguió?

Parece que la cabeza de Bill Murray le ha jugado una mala pasada, y es que el actor no obtuvo el papel protagonista de 'Toni Erdmann' porque simplemente "perdió lo que Wiig le había mandado". ¿Cómo se puede ser tan despistado? "La maravillosa Kristen Wiig me envió algo y me dijo: '¿Podrías mirarte esto?'. Y yo no soy muy organizado, así que lo perdí por unos días y luego lo encontré, pero no a tiempo", señaló Murray durante el transcurso de la entrevista.

Y es que para cuando el pobre Bill se acordó de llamar a Kristen, ésta le confesó que Jack Nicholson se le había adelantado. Hay que estar más atento al móvil la próxima vez, Bill. Al menos queda el consuelo de que Nicholson es un gran admirador de la película original, nominada a un Oscar a la Mejor Película Extranjera, por lo que estamos seguros de que Jack bordará su papel como padre de Kristen Wiig. ¿O hubieses preferido ver a Bill Murray en este papel?

