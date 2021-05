Jack Black y los actores de 'Escuela de rock', destrozados tras la muerte de Kevin Clark: "Estoy con el corazón roto"

Este pasado 26 de mayo de 2021 se confirmaba la muerte de Kevin Clark a los 32 años tras ser atropellado en Chicago mientras montaba en bicicleta. Una mujer de 20 años fue quien atropelló a Kevin, quien no ha sido detenida pero sí citada por la policía.

Kevin alcanzó la fama con solo 12 años tras formar parte de la película 'Escuela de rock' de 2003 donde Jack Black se convertía en profesor de colegio tras ser expulsado de su banda.

Clark interpretó a Freddy "Spazzy McGee" Jones, el batería del grupo. Kevin siempre estuvo ligado a la música desde muy pequeño. Así empezó con solo 3 años a tocar la batería "golpeando ollas y sartenes en el sótano", afirma su madre Allison Clark a 'Chicago Sun-Time'. Con 5 años comenzó a tener clases particulares de música y también tocaba la guitarra, el violín y el piano.

"Le encantaba la música. Es solo un talento en bruto. Tiene un corazón de oro", explica su madre quien afirma que Kevin no era "actor" ya que toda su vida se dedicó a la música. Clark formó varios grupos y, actualmente había creado una nueva banda con la que se estrenó el fin de semana pasado con su primer concierto.

"Les dijo a sus compañeros de banda ayer: Saben, esta es finalmente la vida que quiero vivir. Y lo vamos a lograr. Sois mi familia musical, mi familia, y todos lo lograremos", comenta la madre.

La despedida de Jack Black y otros actores de 'Escuela de rock'

Tras saber la trágica noticia varios han sido los actores de 'Escuela de Rock' quienes han querido despedirse de Kevin Clark. Uno de ellos ha sido Jack Black con quien había creado una bonita amistad después de tantos años. Así, en 2018 Kevin acudió en Chicago a ver a Black junto a su grupo. "Noticias devastadoras. Kevin se ha ido. Demasiado pronto. Alma hermosa. Tantos buenos recuerdos. Con el corazón roto. Enviando amor a su familia y a toda la comunidad de 'School of Rock'", escribe junto a una foto antigua suya y otra más actual.

Rivkah Reyes ha compartido una imagen de cuando eran unos niños junto a esta emotiva carta: "Ayer hablamos sobre él en un episodio de dónde estamos ahora. Sé que hubiera sido caótico e hilarante y tan lleno de amor y exaltado el uno al otro porque así es como nuestra amistad siempre ha sido.

Estoy absolutamente desconsolada. Kev fue mi primer amigo en el set, instantáneamente conectamos por ser judíos de chicago. Me presentó el día verde y fue el catalizador de mi fase de pop punk (que no ha terminado). Siempre me apoyó a mí y a mis esfuerzos. Su familia venía a menudo a mis espectáculos de comedia y obras de teatro, y cada vez que el tenaz D estaba en la ciudad, íbamos juntos. A veces nos encontrábamos al azar en Chicago y él siempre me daba los abrazos más grandes y cálidos.

Lo siento mucho por su hermosa madre Allison, sus hermanos Nicole y Cary, y por todos los que experimentaron su amistad y su corazón amoroso. Yo lo extraño mucho. Estoy muy agradecida de que mis compañeros de reparto, incluido Jables, hayan podido apoyarse mutuamente durante este día. somos una familia fuerte y amorosa. te amaré por siempre, spaz".

Además, Miranda Cosgrove también ha querido dedicar unas emotivas palabras a Kevin Clark: "Aturdida y entristecida por esta noticia de hoy. El mundo perdió un alma asombrosa. Siempre recordaré tu espíritu y lo amable que fuiste conmigo. Nunca olvidaré todos los recuerdos. Kevin siempre te extrañará".

