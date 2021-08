Irreconocible: La imposible transformación de Jared Leto para 'House of Gucci' deja en shock al mundo

Es bien sabido que Jared Leto es un actor completamente camaleónico, como demostró, por ejemplo, a la hora de meterse en la piel de El Joker en películas como 'Escuadrón Suicida' o 'Liga de la justicia.' Pero también están su Rayon en 'Dallas Buyers Club', por la que consiguió llevarse un Premio Oscar, o Mark David Chapman en 'Chapter 27'.

Pero el cambio físico que ha tenido que tomar para meterse de lleno en el papel que le toca encarnar en su próximo proyecto ha sido muy impactante para todo el mundo, ya que parece una persona diferente, como puedes ver en el esperado tráiler en el vídeo de arriba.

En la película 'La casa Gucci' ('House of Gucci en su versión original) de Ridley Scott, Jared Leto dará vida a Paolo Gucci, uno de los nietos del fundador de la casa Gucci. La película está basada en el libro 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed', escrito por Sara Gay Forden, en el que la autora cuenta cómo fue el asesinato de Maurizio Gucci, otros de lo nietos del fundador. Patrizia Reggiani, la exesposa de Maurizio contrató a un sicario para que acabara con la vida de de su ex marido y por ello, en Italia es conocida como "la viuda negra".

'La casa Gucci' cuenta con un reparto excepcional, con Lady Gaga como Patrizia y Adam Driver como Maurizio. Ya se han compartido imágenes de los actores caracterizados que han sorprendido bastante, como Lady Gaga vestida de novia durante la grabación de las escenas relativas al año 1973, nada a la altura del shock de la nueva imagen promocional del filme, con Jared Leto como protagonista.

En este nuevo avance, Leto tiene una marcadísimas entradas que dejan gran parte de su cabeza al descubierto en una gran calva y, además, ha subido bastante de peso, algo que remarca especialmente la papada que se deje ver entre su barbilla y el cuello de la camisa, bien ajustada a su cuerpo con una corbata y una americana. Lo único que de verdad asegura que este es Jared Leto y no otra persona son sus ojos, siempre de un clarísimo color azul.

Seguro que te interesa...

Henry Cavill y Jared Leto reaccionan al estreno de 'Liga de la Justicia', de Zack Snyder